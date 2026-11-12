Stellantis провел кадровые изменения в американских операциях компании: Боб Бродердорф возглавил бренд Dodge, Тим Кунискис занял должность главного коммерческого директора, а Мэтт Маклир будет руководить Chrysler.

Бродердорф возвращается после медицинского отпуска

Бродердорф, ранее занимавший должность генерального директора Jeep, вернулся к работе после короткого медицинского отпуска. При этом он не вернется к руководству Jeep, а перейдет на должность главы Dodge.

Как сообщает Motor1, Бродердорф ранее отвечал в Dodge за планирование производства и контролировал запуск Hellcat. Издание отмечает, что бренд готовит новый Hellcat.

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Новые обязанности Кунискиса и Маклира

Тим Кунискис до назначения руководил американскими брендами и подразделением SRT. Теперь он стал главным коммерческим директором Stellantis.

Мэтт Маклир с марта одновременно возглавлял Dodge и Chrysler. После перераспределения полномочий он сосредоточится исключительно на Chrysler. По данным издания, бренд планирует пополнить модельный ряд тремя новыми моделями.

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