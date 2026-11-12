Stellantis mianował Boba Broderdorfa szefem Dodge’a — Motor1

Stellantis przeprowadził zmiany kadrowe w amerykańskich operacjach firmy: Bob Broderdorf stanął na czele marki Dodge, Tim Kuniskis objął stanowisko dyrektora ds. handlowych, a Matt McAlear będzie kierował Chryslerem.

Broderdorf wraca po urlopie medycznym

Broderdorf, który wcześniej był dyrektorem generalnym Jeepa, wrócił do pracy po krótkim urlopie medycznym. Jednocześnie nie wróci do kierowania Jeepem, lecz obejmie stanowisko szefa Dodge’a.

Jak informuje Motor1, Broderdorf wcześniej odpowiadał w Dodge’u za planowanie produkcji i nadzorował premierę Hellcata. Publikacja zaznacza, że marka przygotowuje nowego Hellcata.

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Nowe obowiązki Kuniskisa i McAleara

Przed nominacją Tim Kuniskis kierował amerykańskimi markami i działem SRT. Teraz został dyrektorem ds. handlowych Stellantis.

Od marca Matt McAlear jednocześnie kierował Dodge’em i Chryslerem. Po redystrybucji obowiązków skupi się wyłącznie na Chryslerze. Według publikacji marka planuje poszerzyć gamę modelową o trzy nowe modele.

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