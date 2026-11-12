Stellantis призначив Боба Бродердорфа керівником Dodge — Motor1

Stellantis провів кадрові зміни в американських операціях компанії: Боб Бродердорф очолив бренд Dodge, Тім Куніскіс обійняв посаду головного комерційного директора, а Метт Маклір керуватиме Chrysler.

Бродердорф повертається після медичної відпустки

Бродердорф, який раніше був генеральним директором Jeep, повернувся до роботи після короткої медичної відпустки. Водночас він не повернеться до керівництва Jeep, а перейде на посаду очільника Dodge.

Як повідомляє Motor1, Бродердорф раніше відповідав у Dodge за планування виробництва та контролював запуск Hellcat. Видання зазначає, що бренд готує новий Hellcat.

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Нові обов’язки Куніскіса та Макліра

Тім Куніскіс до призначення був керівником американських брендів і підрозділу SRT. Тепер він став головним комерційним директором Stellantis.

Метт Маклір із березня одночасно очолював Dodge і Chrysler. Після перерозподілу повноважень він зосередиться винятково на Chrysler. За даними видання, бренд планує поповнити модельний ряд трьома новими моделями.

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