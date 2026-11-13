W Danii przeprowadzono demonstracyjne testy zdalnie sterowanej stacji uzbrojenia LIVET, wyposażonej w osiem gładkolufowych strzelb Benelli do zwalczania małych dronów. System opracowały Beretta Defense Technologies oraz włoska firma technologiczna DUALEE, informuje The War Zone.

Osiem strzelb na jednej wieży

Każda z ośmiu strzelb bazuje na półautomatycznej Benelli M4 Drone Guardian kalibru 12, stworzonej do zwalczania dronów. Wykorzystuje ona programowalną amunicję z wybuchem powietrznym: jej ładunek ma rozproszyć się w określonej odległości, zwiększając obszar rażenia małych celów powietrznych.

Twórcy połączyli broń na jednej zdalnie sterowanej platformie, aby zwiększyć zapas amunicji i zapewnić redundancję. Taka konfiguracja może potencjalnie umożliwiać jednoczesne zwalczanie kilku zagrożeń lub zwiększać prawdopodobieństwo trafienia jednego celu.

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Automatyczne śledzenie celów

LIVET jest wyposażony w system oparty na sztucznej inteligencji, który ma wykrywać, rozpoznawać i automatycznie śledzić małe cele powietrzne. Stacja może jednocześnie śledzić do pięciu obiektów. Można ją również zintegrować z zewnętrznymi czujnikami radiowymi i radarowymi, które mogą przekazywać dane o potencjalnym zagrożeniu.

Jednocześnie ostateczna decyzja o otwarciu ognia pozostaje po stronie operatora. System jest przeznaczony przede wszystkim do zwalczania mikro- i mini-BSP, w tym quadkopterów oraz dronów FPV, które już zbliżyły się do chronionego obiektu.

W materiale zaznaczono, że skuteczny zasięg użycia strzelb przeciw dronom jest krótki. Armia francuska, która zamówiła bazową M4 Drone Guardian, określiła odległość około 160 stóp jako optymalną, a do 330 stóp jako maksymalną. Dlatego takie systemy są postrzegane jako ostatnia warstwa ochrony obok środków walki elektronicznej, dronów przechwytujących i innych środków obrony powietrznej.

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