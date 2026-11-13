В Дании провели демонстрационные испытания дистанционно управляемой боевой станции LIVET, оснащенной восемью гладкоствольными ружьями Benelli для противодействия малым дронам. Систему разработали Beretta Defense Technologies и итальянская технологическая компания DUALEE, сообщает The War Zone.

Восемь ружей на одной турели

Каждое из восьми ружей построено на базе полуавтоматического Benelli M4 Drone Guardian 12-го калибра, созданного для борьбы с дронами. Оно использует программируемые боеприпасы воздушного подрыва: их заряд должен рассеиваться на заданной дистанции, увеличивая зону поражения небольших воздушных целей.

Разработчики объединили оружие на одной дистанционно управляемой платформе, чтобы увеличить боекомплект и обеспечить резервирование. Такая конфигурация потенциально позволяет одновременно работать с несколькими угрозами или повышать вероятность поражения одной цели.

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Автоматическое сопровождение целей

LIVET оснащена системой на основе искусственного интеллекта, которая должна обнаруживать, распознавать и автоматически сопровождать малые воздушные цели. Станция может одновременно отслеживать до пяти объектов. Ее также можно интегрировать с внешними радиочастотными и радиолокационными датчиками, которые могут передавать данные о потенциальной угрозе.

При этом окончательное решение об открытии огня остается за оператором. Система предназначена прежде всего для противодействия микро- и мини-БПЛА, в частности квадрокоптерам и FPV-дронам, которые уже приблизились к защищаемому объекту.

В материале отмечается, что эффективная дальность применения ружей против дронов невелика. Французская армия, заказавшая базовую M4 Drone Guardian, называла оптимальной дистанцию около 160 футов, а максимальной — до 330 футов. Поэтому такие системы рассматривают как последний уровень защиты наряду со средствами радиоэлектронной борьбы, дронами-перехватчиками и другими средствами противовоздушной обороны.

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