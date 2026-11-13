丹麦测试配备八支霰弹枪的反无人机炮塔——The War Zone

丹麦对配备八支Benelli滑膛霰弹枪、用于对抗小型无人机的LIVET遥控武器站进行了演示测试。该系统由Beretta Defense Technologies和意大利科技公司DUALEE研发，The War Zone报道称。

一座炮塔上的八支霰弹枪

八支霰弹枪中的每一支均以为对抗无人机而设计的12号半自动Benelli M4 Drone Guardian为基础。它使用可编程空爆弹药：其装药应在设定距离散开，从而扩大对小型空中目标的杀伤范围。

开发人员将这些武器组合在一个遥控平台上，以增加弹药携带量并提供冗余。这种配置可能使其能够同时应对多个威胁，或提高击中单一目标的概率。

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自动跟踪目标

LIVET配备了基于人工智能的系统，用于探测、识别并自动跟踪小型空中目标。该武器站可同时跟踪多达五个物体。它还可与外部射频和雷达传感器集成，这些传感器可传输有关潜在威胁的数据。

同时，是否开火的最终决定仍由操作员作出。该系统主要用于对抗已接近受保护设施的微型和小型无人机，包括四旋翼无人机和FPV无人机。

报道称，霰弹枪用于对抗无人机的有效射程较短。订购基础型M4 Drone Guardian的法国陆军将约160英尺的距离称为最佳距离，最大距离为330英尺。因此，此类系统被视为最后一道防护层，与电子战系统、拦截无人机和其他防空手段共同使用。

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