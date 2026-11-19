天文学家在仙女座星系中发现了一颗红巨星可能吞噬伴星的迹象。研究人员认为，这可能是首次通过观测追踪到此类过程。Space.com对此进行了报道。

对Bao系统的观测

科学家研究了红巨星WNTR23bzdiq，它距离地球约250万光年。它的质量约为太阳的七倍，宽度约为太阳的350倍。研究人员将这个双星系统命名为Bao。

2023年，天文学家利用NASA的NEOWISE太空望远镜以及位于加利福尼亚州帕洛马天文台的WINTER望远镜，注意到这颗恒星的亮度增强。对早期数据的分析显示，这颗红巨星自2018年以来一直逐渐变亮。

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闪光及后续核查

研究人员解释称，较小的恒星可能正以螺旋方式接近这颗巨星的核心。在这种情况下，摩擦会导致升温并使系统亮度增加。2025年底，天文学家记录到一次强烈闪光，詹姆斯·韦布太空望远镜在47天后观测了该天体。

根据团队的估计，喷发期间抛出了质量约为0.1至0.2个太阳质量的物质。科学家认为，闪光发生在一颗质量约为太阳质量70%的伴星撞入红巨星核心时。

与此同时，该系统的最终命运尚未确定。一种情景是两颗恒星合并为一颗，另一种是它们仍保持在一条明显更紧密的轨道上。为进一步厘清这一点，天文学家计划在喷发影响减弱后继续观测该系统。研究结果于11月18日发表在《自然》杂志上。

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