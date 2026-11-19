Astronomowie wykryli oznaki możliwego pochłonięcia gwiazdy towarzyszącej przez czerwonego olbrzyma w galaktyce Andromedy. Badacze przypuszczają, że może to być pierwszy przypadek, w którym taki proces udało się prześledzić na podstawie obserwacji. Poinformował o tym Space.com.

Obserwacje układu Bao

Naukowcy badali czerwonego olbrzyma WNTR23bzdiq, znajdującego się około 2,5 mln lat świetlnych od Ziemi. Jest on około siedem razy masywniejszy od Słońca i 350 razy szerszy. Badacze nazwali układ podwójny Bao.

W 2023 roku astronomowie, wykorzystując kosmiczny teleskop NASA NEOWISE oraz teleskop WINTER w Obserwatorium Palomar w Kalifornii, zauważyli wzrost jasności gwiazdy. Analiza wcześniejszych danych wykazała, że czerwony olbrzym stopniowo jaśniał od 2018 roku.

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Rozbłysk i dalsze badania

Badacze wyjaśniają to tym, że mniejsza gwiazda mogła spiralnie zbliżać się do jądra olbrzyma. Tarcie w takim przypadku powodowałoby nagrzewanie i wzrost jasności układu. Pod koniec 2025 roku astronomowie zarejestrowali silny rozbłysk, a Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba obserwował obiekt 47 dni po nim.

Według szacunków zespołu podczas erupcji wyrzucono materię o masie około 0,1–0,2 masy Słońca. Naukowcy przypuszczają, że rozbłysk nastąpił, gdy gwiazda towarzysząca o masie około 70% masy Słońca uderzyła w jądro czerwonego olbrzyma.

Jednocześnie ostateczny los układu nie został jeszcze ustalony. Jeden ze scenariuszy zakłada połączenie dwóch gwiazd w jedną, inny — ich pozostanie na znacznie ciaśniejszej orbicie. Aby to wyjaśnić, astronomowie planują nadal obserwować układ po osłabnięciu skutków erupcji. Wyniki badania opublikowano 18 listopada w czasopiśmie Nature.

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