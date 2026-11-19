Астрономы обнаружили признаки возможного поглощения звезды-компаньона красным гигантом в галактике Андромеды. Исследователи предполагают, что это может быть первым случаем, когда такой процесс удалось проследить по наблюдениям. Об этом сообщает Space.com.

Наблюдения за системой Bao

Ученые исследовали красного гиганта WNTR23bzdiq, расположенного примерно в 2,5 млн световых лет от Земли. Он примерно в семь раз массивнее Солнца и в 350 раз шире. Двойную звездную систему исследователи назвали Bao.

В 2023 году, используя космический телескоп NASA NEOWISE и телескоп WINTER в обсерватории Паломар в Калифорнии, астрономы заметили увеличение яркости звезды. Анализ предыдущих данных показал, что красный гигант постепенно становился ярче с 2018 года.

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Вспышка и последующие проверки

Исследователи объясняют это тем, что меньшая звезда могла по спирали приближаться к ядру гиганта. Трение в таком случае вызывало бы нагревание и увеличение яркости системы. В конце 2025 года астрономы зафиксировали мощную вспышку, а космический телескоп James Webb наблюдал объект через 47 дней после нее.

По оценке команды, во время извержения было выброшено вещество массой около 0,1–0,2 массы Солнца. Ученые предполагают, что вспышка произошла, когда звезда-компаньон с массой примерно 70% массы Солнца врезалась в ядро красного гиганта.

В то же время окончательная судьба системы еще не установлена. Один из сценариев предполагает слияние двух звезд в одну, другой — их сохранение на значительно более тесной орбите. Для уточнения этого астрономы планируют в дальнейшем наблюдать за системой после того, как последствия извержения ослабнут. Результаты исследования опубликовали 18 ноября в журнале Nature.

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