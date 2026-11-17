W USA aplikacja Google Wallet stała się dostępna dla użytkowników urządzeń z iOS. Jak informuje Engadget, aplikacja może przechowywać cyfrowe metody płatności, bilety, informacje dotyczące podróży, dokumenty tożsamości i inne dane uwierzytelniające.

Alternatywa dla Apple Wallet

Uruchomienie Google Wallet na iOS jest nietypowym krokiem, ponieważ Google i Apple nieczęsto wydają własne oprogramowanie na urządzenia drugiej firmy. Apple ma własną aplikację Wallet o podobnej funkcjonalności: również obsługuje cyfrowe metody płatności, bilety, dane dotyczące podróży, dokumenty tożsamości i dane uwierzytelniające.

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Zakupy za pośrednictwem usług Google

W komunikacie o uruchomieniu Google przedstawia Wallet jako centrum zakupów dokonywanych za pomocą narzędzi agentowych w usługach firmy. Według Engadget funkcja ta może być główną różnicą między aplikacją a Apple Wallet, ponieważ Apple ostrożniej podchodzi do agentowej sztucznej inteligencji.

Bez płatności zbliżeniowych

Wersja Google Wallet na iOS nie obsługuje płatności zbliżeniowych. W komunikacie o uruchomieniu nie sprecyzowano, czy taka możliwość może pojawić się w aplikacji w przyszłości.

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