Studio gier Firaxis Games, znane z serii Civilization i XCOM, w ubiegłym tygodniu zwolniło około jednej trzeciej personelu — około 60 pracowników. Szefowa studia Heather Hazen również odchodzi z Firaxis. Informuje o tym Ars Technica, powołując się na Bloomberg.

Restrukturyzacja studia

Rzecznik Firaxis oświadczył, że studio przechodzi restrukturyzację i ponownie koncentruje się na swojej głównej specjalizacji — tworzeniu gier strategicznych. Jak powiedział, redukcja zatrudnienia ma umożliwić skupienie się na projektowaniu, technologii i doświadczeniach graczy.

W oświadczeniu studia zaznaczono, że takie decyzje oznaczają pożegnanie z pracownikami, którzy pomagali rozwijać Firaxis. Jednocześnie zmiany nazwano niezbędnymi dla kolejnego etapu rozwoju studia.

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Nowa gra XCOM

Według Bloomberga nowa gra z serii XCOM, nad którą pracuje Firaxis, napotkała trudności w produkcji i nie osiągnęła ważnego kamienia milowego. Publikacja powołuje się na osoby zaznajomione ze zwolnieniami.

Najnowsza gra studia, Civilization VII, po premierze osiągnęła wystarczającą sprzedaż, ale podzieliła graczy w odbiorze. Część odbiorców krytykowała system er: według Ars Technica częściowo rozwiązywał on długoletnie problemy z tempem gry, jednak zmieniał znane doświadczenie Civilization.

Poprzedni projekt Firaxis, Marvel’s Midnight Suns, otrzymał bardziej pozytywne recenzje, ale, jak zauważa Ars Technica, prawdopodobnie nie sprzedał się w wolumenie, na jaki liczyła firma.

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