以《文明》和《XCOM》系列闻名的游戏工作室Firaxis Games上周裁减了约三分之一的员工，约60人。工作室负责人希瑟·黑森也将离开Firaxis。Ars Technica援引彭博社报道。

工作室重组

Firaxis的一名发言人表示，工作室正在进行重组，并将重心重新放回其核心专长——开发策略游戏。他表示，裁员将使公司能够专注于设计、技术和玩家体验。

工作室在声明中指出，这类决定意味着要与帮助建设Firaxis的员工告别。同时，声明称这些变化对于工作室发展的下一阶段是必要的。

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新的XCOM游戏

据彭博社报道，Firaxis正在开发的一款新《XCOM》系列游戏遇到了开发困难，且未能达到一个重要的阶段性里程碑。该媒体援引了了解裁员情况的人士。

工作室最新游戏《文明VII》在推出后销量尚可，但玩家对其评价存在分歧。部分受众批评时代系统：Ars Technica认为，该系统在一定程度上解决了游戏节奏长期存在的问题，但改变了玩家熟悉的《文明》体验。

Firaxis此前的项目《漫威暗夜之子》获得了更积极的评价，但正如Ars Technica所指出的，它可能没有达到公司预期的销量。

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