Ігрова студія Firaxis Games, відома серіями Civilization і XCOM, минулого тижня скоротила приблизно третину персоналу — близько 60 працівників. Керівниця студії Хезер Гейзен також залишає Firaxis. Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на Bloomberg.

Реструктуризація студії

Речник Firaxis заявив, що студія проводить реструктуризацію та повертає фокус до своєї основної спеціалізації — розробки стратегічних ігор. За його словами, скорочення штату має дозволити зосередитися на дизайні, технологіях і досвіді гравців.

У заяві студії зазначили, що такі рішення означають прощання з працівниками, які допомагали розбудовувати Firaxis. Водночас там назвали зміни необхідними для наступного етапу розвитку студії.

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Нова гра XCOM

За даними Bloomberg, нова гра серії XCOM, над якою працює Firaxis, зіткнулася з труднощами розробки та не досягла важливої контрольної віхи. Видання посилається на людей, обізнаних зі скороченнями.

Остання гра студії Civilization VII після запуску мала достатні продажі, але розділила гравців у сприйнятті. Частина аудиторії критикувала систему епох: за оцінкою Ars Technica, вона частково розв'язувала давні проблеми з темпом гри, однак змінювала звичний досвід Civilization.

Попередній проєкт Firaxis, Marvel’s Midnight Suns, отримав позитивніші відгуки, але, як зазначає Ars Technica, ймовірно, не продався в обсягах, на які розраховувала компанія.

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