У Німеччині в листопаді кількість безробітних сезонно зменшилася на 19 тисяч і становила 2,936 млн осіб. Рівень безробіття порівняно з жовтнем знизився на 0,1 відсоткового пункту — до 6,2%. Водночас у річному вимірі кількість безробітних виявилася на 51 тисячу більшою, ніж у листопаді 2025 року, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Федеральне агентство зайнятості в Нюрнберзі.

Сезонне пожвавлення не змінило тенденції

За даними агентства, невелике зниження безробіття пов'язане з осіннім сезонним пожвавленням. Після літньої перерви та напередодні різдвяного періоду роботодавці зазвичай активніше шукають працівників. Статистика за листопад сформована на основі даних, доступних до 12 листопада.

Член правління Федерального агентства зайнятості Даніель Терценбах заявив, що помірне економічне відновлення у листопаді не спричинило пожвавлення на ринку праці. За його словами, тенденції останніх місяців зберігаються. Роком раніше кількість безробітних у листопаді скоротилася на 26 тисяч проти попереднього місяця.

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Вакансії та соціальна підтримка

Попит бізнесу на працівників, якщо не враховувати сезонні чинники, залишається слабким. У листопаді в агентствах зайнятості було зареєстровано 646 тисяч вакансій — на 23 тисячі більше, ніж роком раніше.

Допомогу з безробіття отримували 1,068 млн людей, що на 84 тисячі більше у річному вимірі. Кількість працездатних одержувачів базової соціальної підтримки становила 3,646 млн осіб, на 162 тисячі менше, ніж роком раніше. У вересні, за оцінками агентства, виплати за скороченим робочим часом отримували 113 тисяч працівників — на 68 тисяч менше, ніж за рік до того.

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