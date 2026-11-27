德国11月经季节性调整后的失业人数减少1.9万人，降至293.6万人。与10月相比，失业率下降0.1个百分点，至6.2%。与此同时，按年计算，失业人数比2025年11月多5.1万人，Der Spiegel报道称，该消息援引纽伦堡联邦就业局的数据。

季节性回暖未改变趋势

该机构表示，失业人数小幅下降与秋季季节性回暖有关。夏季休假结束后以及圣诞节前，雇主通常会更积极地招聘员工。11月统计数据基于截至11月12日可获得的数据编制。

联邦就业局管理委员会成员丹尼尔·特尔岑巴赫表示，11月温和的经济复苏并未带动劳动力市场回暖。他表示，近几个月的趋势仍在延续。一年前，11月失业人数较前一个月减少了2.6万人。

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职位空缺与社会支持

不考虑季节性因素，企业对员工的需求仍然疲软。11月，就业机构登记了64.6万个职位空缺，比一年前增加2.3万个。

106.8万人领取了失业救济金，同比增加8.4万人。具备劳动能力的基本社会支持领取者人数为364.6万人，比一年前减少16.2万人。根据该机构估计，9月有11.3万名员工领取了短时工作补贴，比一年前减少6.8万人。

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