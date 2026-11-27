11月27日，比特币在美国上涨2%，在科技股指数纳斯达克期货走高的背景下突破6.1万美元关口。交易期间，其价格达到约6.16万美元，纳斯达克期货上涨3%。

大宗商品资产上涨

随着加密货币上涨，部分大宗商品也走高。白银上涨7%，至每盎司超过44美元；黄金上涨2.5%，交易价格高于每盎司3,670美元。西德克萨斯中质原油价格上涨2%，回到每桶85美元水平，CoinDesk报道。

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盘前交易

盘前上涨延续了始于周三的反弹。追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust基金当时较盘中低点上涨超过4%。美国股市周四因感恩节休市，周五则按缩短的交易时间恢复交易。

人工智能领域云服务提供商Cipher Digital、IREN和CoreWeave的股票在盘前交易中上涨约8%。内存制造商Micron Technology和SanDisk的股票上涨超过9%。与此同时，纳斯达克指数自月初以来下跌8%，创下自2022年12月以来最差的月度表现；比特币下跌20%，为6月以来最大跌幅。

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