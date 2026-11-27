W Stanach Zjednoczonych 27 listopada bitcoin wzrósł o 2% i przekroczył poziom 61 tys. dolarów w związku ze wzrostem kontraktów futures na technologiczny indeks Nasdaq. W trakcie handlu jego cena sięgnęła około 61,6 tys. dolarów, a kontrakty futures na Nasdaq zyskały 3%.

Wzrost aktywów surowcowych

Wraz z kryptowalutą drożały także niektóre surowce. Srebro wzrosło o 7% — do ponad 44 dolarów za uncję, złoto zyskało 2,5% i było notowane powyżej 3 670 dolarów za uncję. Cena ropy West Texas Intermediate wzrosła o 2%, wracając do poziomu 85 dolarów za baryłkę, informuje CoinDesk.

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Handel przed otwarciem rynku

Wzrost przed otwarciem rynku był kontynuacją odbicia, które rozpoczęło się w środę. Fundusz Invesco QQQ Trust, śledzący Nasdaq 100, wzrósł wówczas o ponad 4% od swojego minimum w ciągu dnia. Amerykańskie giełdy były zamknięte w czwartek z powodu Święta Dziękczynienia, a w piątek wznowiły pracę w skróconym trybie.

Akcje dostawców usług chmurowych dla branży sztucznej inteligencji — Cipher Digital, IREN i CoreWeave — wzrosły w handlu przed otwarciem rynku o około 8%. Walory producentów pamięci Micron Technology i SanDisk podrożały o ponad 9%. Jednocześnie Nasdaq stracił od początku miesiąca 8%, co było najgorszym miesięcznym wynikiem indeksu od grudnia 2022 roku, a bitcoin spadł o 20% — najmocniej od czerwca.

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