В США 27 ноября биткоин вырос на 2% и превысил отметку $61 тыс. на фоне повышения фьючерсов на технологический индекс Nasdaq. В ходе торгов его цена достигла около $61,6 тыс., а фьючерсы на Nasdaq прибавили 3%.

Рост сырьевых активов

Вместе с криптовалютой дорожали некоторые сырьевые товары. Серебро выросло на 7% — до более чем $44 за унцию, золото прибавило 2,5% и торговалось выше $3 670 за унцию. Стоимость нефти West Texas Intermediate повысилась на 2%, вернувшись к уровню $85 за баррель, сообщает CoinDesk.

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Предрыночные торги

Рост на предрыночных торгах продолжил восстановление, начавшееся в среду. Фонд Invesco QQQ Trust, отслеживающий Nasdaq 100, тогда поднялся более чем на 4% от внутридневного минимума. Американские фондовые рынки не работали в четверг из-за Дня благодарения, а в пятницу возобновляли работу по сокращенному графику.

Акции облачных провайдеров для сферы искусственного интеллекта Cipher Digital, IREN и CoreWeave на предрыночных торгах выросли примерно на 8%. Бумаги производителей памяти Micron Technology и SanDisk подорожали более чем на 9%. В то же время Nasdaq с начала месяца потерял 8%, что стало худшим месячным результатом индекса с декабря 2022 года, а биткоин снизился на 20% — сильнее всего с июня.

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