В Германии число безработных с учетом сезонных факторов сократилось в ноябре на 19 тысяч и составило 2,936 млн человек. Уровень безработицы по сравнению с октябрем снизился на 0,1 процентного пункта — до 6,2%. В то же время в годовом исчислении число безработных оказалось на 51 тысячу больше, чем в ноябре 2025 года, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное агентство по трудоустройству в Нюрнберге.

Сезонное оживление не изменило тенденцию

По данным агентства, небольшое снижение безработицы связано с сезонным осенним оживлением. После летнего перерыва и в преддверии рождественского периода работодатели обычно активнее ищут работников. Статистика за ноябрь сформирована на основе данных, доступных по состоянию на 12 ноября.

Член правления Федерального агентства по трудоустройству Даниэль Терценбах заявил, что умеренное экономическое восстановление в ноябре не привело к оживлению на рынке труда. По его словам, тенденции последних месяцев сохраняются. Годом ранее число безработных в ноябре сократилось на 26 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вакансии и социальная поддержка

Спрос бизнеса на работников, если не учитывать сезонные факторы, остается слабым. В ноябре в агентствах по трудоустройству было зарегистрировано 646 тысяч вакансий — на 23 тысячи больше, чем годом ранее.

Пособие по безработице получали 1,068 млн человек, что на 84 тысячи больше в годовом исчислении. Число трудоспособных получателей базовой социальной поддержки составило 3,646 млн человек, на 162 тысячи меньше, чем годом ранее. В сентябре, по оценкам агентства, выплаты за сокращенное рабочее время получали 113 тысяч работников — на 68 тысяч меньше, чем годом ранее.

Читай нас в