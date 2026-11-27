W Niemczech liczba bezrobotnych zmniejszyła się sezonowo w listopadzie o 19 tys. i wyniosła 2,936 mln osób. Stopa bezrobocia w porównaniu z październikiem spadła o 0,1 punktu procentowego — do 6,2%. Jednocześnie w ujęciu rocznym liczba bezrobotnych była o 51 tys. wyższa niż w listopadzie 2025 roku, informuje Der Spiegel, powołując się na Federalną Agencję Pracy w Norymberdze.

Sezonowe ożywienie nie zmieniło trendu

Według agencji niewielki spadek bezrobocia jest związany z sezonowym ożywieniem jesiennym. Po przerwie letniej i przed okresem świątecznym pracodawcy zazwyczaj aktywniej poszukują pracowników. Statystyki za listopad opracowano na podstawie danych dostępnych do 12 listopada.

Członek zarządu Federalnej Agencji Pracy Daniel Terzenbach oświadczył, że umiarkowane ożywienie gospodarcze w listopadzie nie spowodowało poprawy na rynku pracy. Jak zaznaczył, utrzymują się trendy z ostatnich miesięcy. Rok wcześniej liczba bezrobotnych w listopadzie zmniejszyła się o 26 tys. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

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Wakaty i wsparcie socjalne

Popyt przedsiębiorstw na pracowników, bez uwzględnienia czynników sezonowych, pozostaje słaby. W listopadzie w agencjach pracy zarejestrowano 646 tys. wakatów — o 23 tys. więcej niż rok wcześniej.

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymywało 1,068 mln osób, o 84 tys. więcej w ujęciu rocznym. Liczba zdolnych do pracy odbiorców podstawowego wsparcia socjalnego wyniosła 3,646 mln osób, o 162 tys. mniej niż rok wcześniej. We wrześniu, według szacunków agencji, świadczenia z tytułu skróconego czasu pracy otrzymywało 113 tys. pracowników — o 68 tys. mniej niż rok wcześniej.

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