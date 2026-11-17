Игровая студия Firaxis Games, известная сериями Civilization и XCOM, на прошлой неделе сократила примерно треть персонала — около 60 сотрудников. Руководительница студии Хезер Хейзен также покидает Firaxis. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на Bloomberg.

Реструктуризация студии

Представитель Firaxis заявил, что студия проводит реструктуризацию и возвращает фокус к своей основной специализации — разработке стратегических игр. По его словам, сокращение штата должно позволить сосредоточиться на дизайне, технологиях и опыте игроков.

В заявлении студии отметили, что такие решения означают прощание с сотрудниками, которые помогали развивать Firaxis. В то же время там назвали изменения необходимыми для следующего этапа развития студии.

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Новая игра XCOM

По данным Bloomberg, новая игра серии XCOM, над которой работает Firaxis, столкнулась с трудностями разработки и не достигла важной контрольной вехи. Издание ссылается на людей, осведомлённых о сокращениях.

Последняя игра студии Civilization VII после запуска показала достаточные продажи, однако разделила игроков в восприятии. Часть аудитории критиковала систему эпох: по оценке Ars Technica, она частично решала давние проблемы с темпом игры, однако меняла привычный опыт Civilization.

Предыдущий проект Firaxis, Marvel’s Midnight Suns, получил более положительные отзывы, но, как отмечает Ars Technica, вероятно, не продался в объёмах, на которые рассчитывала компания.

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