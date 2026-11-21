Компания Fairmint заявила о намерении запустить в США площадку для торговли токенизированными акциями в рамках эксперимента Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ее дочерняя структура Fairmint TSV сначала будет поддерживать блокчейн Canton Network, а затем компания планирует добавить Ethereum, сообщает CoinDesk.

Акции с согласия эмитентов

На платформе планируется торговать акциями, токенизированными с согласия компаний-эмитентов. Fairmint TA, зарегистрированный в SEC трансфер-агент, будет проверять владельцев акций, администрировать передачу акций и вести официальный реестр прав собственности в блокчейне.

По замыслу Fairmint, разработчики смогут подключать собственные торговые технологии к площадке, где уже работает система учета акционеров. Эмитенты смогут отслеживать владельцев акций при смене прав собственности через пулы ликвидности. Первым автоматизированным маркетмейкером на площадке должен стать Tradecraft. Автоматизированный маркетмейкер определяет цены и исполняет сделки через пулы активов.

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Торги еще не начались

Fairmint подчеркнула, что торги на платформе еще не начались. Запуск зависит от выполнения требований программы SEC, публикации необходимого уведомления, заключения необходимых соглашений и операционной готовности. Компания также не назвала первые акции для торговли, круг участников и дату начала работы.

Пятилетнее освобождение SEC позволяет платформам, соответствующим установленным условиям, тестировать торговлю американскими акциями через блокчейн-пулы активов без регистрации в качестве традиционных фондовых бирж. При этом такие площадки должны ограничивать перечень доступных акций и объемы торгов, проверять участников и раскрывать информацию.

Fairmint уже предоставляет услуги трансфер-агента Canton Strategic Holdings, токенизированные акции которой начали торговаться 4 ноября на отдельной площадке TSV LLC. Компания отметила, что работа ее торговой площадки будет отделена от услуг трансфер-агента.

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