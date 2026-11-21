Firma Fairmint poinformowała o zamiarze uruchomienia w USA platformy do handlu tokenizowanymi akcjami w ramach eksperymentu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC). Jej spółka zależna Fairmint TSV będzie początkowo obsługiwać blockchain Canton Network, a później firma planuje dodać Ethereum, podaje CoinDesk.

Akcje za zgodą emitentów

Na platformie planowany jest handel akcjami tokenizowanymi za zgodą spółek emitujących. Fairmint TA, agent transferowy zarejestrowany w SEC, będzie weryfikował akcjonariuszy, administrował przenoszeniem akcji oraz prowadził oficjalny rejestr własności w blockchainie.

Zgodnie z planem Fairmint deweloperzy będą mogli podłączać własne technologie handlowe do platformy, na której działa już system ewidencji akcjonariuszy. Emitenci będą mogli śledzić właścicieli akcji podczas zmian własności za pośrednictwem pul płynności. Pierwszym automatycznym animatorem rynku na platformie ma zostać Tradecraft. Automatyczny animator rynku ustala ceny i realizuje transakcje za pośrednictwem pul aktywów.

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Handel jeszcze się nie rozpoczął

Fairmint podkreślił, że handel na platformie jeszcze się nie rozpoczął. Uruchomienie zależy od spełnienia wymogów programu SEC, opublikowania wymaganego zawiadomienia, zawarcia niezbędnych umów oraz gotowości operacyjnej. Firma nie podała również pierwszych akcji przeznaczonych do handlu, grona uczestników ani daty rozpoczęcia działalności.

Pięcioletnie zwolnienie SEC pozwala platformom spełniającym określone warunki testować handel amerykańskimi akcjami za pośrednictwem opartych na blockchainie pul aktywów bez rejestracji jako tradycyjne giełdy papierów wartościowych. Jednocześnie takie platformy muszą ograniczać listę dostępnych akcji i wolumeny obrotu, weryfikować uczestników oraz ujawniać informacje.

Fairmint świadczy już usługi agenta transferowego dla Canton Strategic Holdings, którego tokenizowane akcje zaczęły być przedmiotem obrotu 4 listopada na odrębnej platformie TSV LLC. Firma zaznaczyła, że działalność jej platformy handlowej będzie oddzielona od usług agenta transferowego.

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