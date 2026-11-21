W Wielkiej Brytanii film biograficzny „Michael” w reżyserii Antoine’a Fuqui nie zostanie zgłoszony do nagród BAFTA 2027. W rezultacie aktorzy Jaafar Jackson i Colman Domingo, a także ekipa techniczna filmu, nie wezmą udziału w selekcji przed rozpoczęciem głosowania nad długimi listami, informuje Variety.

Decyzja twórców filmu

Według publikacji decyzję po konsultacjach z Lionsgate, międzynarodowym dystrybutorem Universal Pictures i innymi partnerami podjęli producent Graham King, Fuqua oraz inne zainteresowane strony. Źródła Variety jako powód wskazały „kilka czynników”, ale ich nie sprecyzowały. Przedstawiciele Lionsgate, Universal Pictures i GK Films odmówili komentarza. Jednocześnie źródła twierdzą, że Lionsgate popiera decyzję twórców.

Film nie znalazł się w rekomendowanych grupach materiałów do obejrzenia, które BAFTA rozesłała swoim członkom głosującym. Akademia opublikuje ostateczną listę zgłoszonych prac 4 grudnia, gdy rozpocznie się pierwsza runda głosowania nad długimi listami. Mają one zostać ogłoszone 7 stycznia, a nominowani — 19 stycznia. Ceremonia BAFTA odbędzie się 21 lutego w Londynie.

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Wpływy kasowe i kampania nagrodowa

„Michael” wszedł do kin w kwietniu i zarobił 97 mln dolarów w USA oraz 217 mln dolarów na świecie. W lipcu film, według Lionsgate, stał się pierwszym filmem biograficznym, który przekroczył próg 1 mld dolarów światowych wpływów kasowych. Krytycy ocenili obraz znacznie bardziej powściągliwie: jego ocena w Rotten Tomatoes wynosi 38%, podczas gdy widzowie przyznali mu ocenę A- w skali CinemaScore.

Scenariusz Johna Logana opowiada o drodze Michaela Jacksona od Jackson 5 w latach 60. do trasy Bad pod koniec lat 80. Jaafar Jackson zagrał swojego wuja; w filmie wystąpili również Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller i Mike Myers. Rezygnacja z udziału w BAFTA nie wpływa na możliwość ubiegania się filmu o Oscara; „Michael” może również rywalizować o Złote Globy, Critics Choice Awards i nagrody branżowe.

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