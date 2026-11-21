В Великобритании биографический фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа не будут подавать на премию BAFTA 2027 года. В результате актеры Джаафар Джексон и Колман Доминго, а также техническая команда картины не будут участвовать в отборе до начала голосования за длинные списки, сообщает Variety.

Решение создателей фильма

По данным издания, решение после консультаций с Lionsgate, международным дистрибьютором Universal Pictures и другими партнерами приняли продюсер Грэм Кинг, Фукуа и другие заинтересованные стороны. Источники Variety назвали причиной «несколько факторов», но не уточнили их. Представители Lionsgate, Universal Pictures и GK Films отказались от комментариев. В то же время источники утверждают, что Lionsgate поддерживает решение создателей.

Фильм не вошел в рекомендованные группы для просмотра, которые BAFTA разослала своим членам, участвующим в голосовании. Окончательный список поданных работ академия опубликует 4 декабря, когда начнется первый раунд голосования за длинные списки. Их должны объявить 7 января, а номинантов — 19 января. Церемония BAFTA состоится 21 февраля в Лондоне.

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Кассовые сборы и наградная кампания

«Майкл» вышел в прокат в апреле и собрал $97 млн в США и $217 млн в мире. В июле картина, по данным Lionsgate, стала первым биографическим фильмом, преодолевшим отметку $1 млрд мировых кассовых сборов. Критики оценили ленту значительно сдержаннее: ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 38%, тогда как зрители поставили оценку A- по шкале CinemaScore.

Сценарий Джона Логана рассказывает о пути Майкла Джексона от Jackson 5 в 1960-х годах до тура Bad в конце 1980-х. Джаафар Джексон сыграл своего дядю; также в фильме снялись Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и Майк Майерс. Отказ от участия в BAFTA не влияет на право картины претендовать на «Оскар»; «Майкл» также может участвовать в гонке за «Золотой глобус», Critics Choice Awards и профессиональные премии.

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