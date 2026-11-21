在英国，由安托万·福奎阿执导的传记电影《迈克尔》将不会申报2027年英国电影学院奖。因此，演员贾法尔·杰克逊和科尔曼·多明戈，以及影片技术团队，将不会在长名单投票开始前参加评选，Variety报道。

影片创作者的决定

据该媒体报道，在与狮门影业、国际发行商环球影业及其他合作伙伴磋商后，制片人格雷厄姆·金、福奎阿及其他相关方作出了这一决定。Variety的消息人士称，原因是“几个因素”，但未作具体说明。狮门影业、环球影业和GK Films的代表拒绝置评。与此同时，消息人士称，狮门影业支持创作者的决定。

该片未被列入英国电影学院奖向其投票成员发送的推荐观影组别。学院将于12月4日公布最终申报作品名单，届时长名单的首轮投票将启动。长名单预计于1月7日公布，提名名单则于1月19日公布。英国电影学院奖颁奖典礼将于2月21日在伦敦举行。

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票房与奖项宣传活动

《迈克尔》于4月上映，在美国收获9700万美元票房，全球票房为2.17亿美元。据狮门影业称，7月该片成为首部全球票房突破10亿美元的传记电影。影评人的评价明显更为克制：该片在烂番茄上的评分为38%，而观众在CinemaScore量表上给出了A-评分。

约翰·洛根编写的剧本讲述了迈克尔·杰克逊从20世纪60年代的Jackson 5到20世纪80年代末Bad巡演的历程。贾法尔·杰克逊饰演了自己的叔叔；科尔曼·多明戈、妮娅·朗、迈尔斯·特勒和迈克·迈尔斯也出演了该片。不参加英国电影学院奖不影响该片角逐奥斯卡奖的资格；《迈克尔》还可以参与金球奖、评论家选择奖和行业奖项的角逐。

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