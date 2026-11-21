Компанія Fairmint заявила про намір запустити у США майданчик для торгівлі токенізованими акціями в межах експерименту Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Її дочірня структура Fairmint TSV спершу підтримуватиме блокчейн Canton Network, а згодом компанія планує додати Ethereum, повідомляє CoinDesk.

Акції за згодою емітентів

На платформі планують торгувати акціями, токенізованими за погодженням компаній-емітентів. Fairmint TA, зареєстрований у SEC трансфер-агент, перевірятиме власників акцій, адмініструватиме передавання акцій та вестиме офіційний реєстр прав власності в блокчейні.

За задумом Fairmint, розробники зможуть підключати власні торговельні технології до майданчика, де вже працює система обліку акціонерів. Емітенти матимуть можливість відстежувати власників акцій під час зміни прав власності через пули ліквідності. Першим автоматизованим маркетмейкером на майданчику має стати Tradecraft. Автоматизований маркетмейкер визначає ціни та виконує угоди через пули активів.

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Торгівля ще не почалася

Fairmint наголосила, що торгівля на платформі ще не розпочалася. Запуск залежить від виконання вимог програми SEC, публікації необхідного повідомлення, укладення необхідних угод та операційної готовності. Компанія також не назвала перші акції для торгівлі, коло учасників і дату початку роботи.

П’ятирічне звільнення SEC дає змогу платформам, які відповідають встановленим умовам, тестувати торгівлю американськими акціями через блокчейн-пули активів без реєстрації як традиційні фондові біржі. Водночас такі майданчики повинні обмежувати перелік доступних акцій та обсяги торгів, перевіряти учасників і розкривати інформацію.

Fairmint уже надає послуги трансфер-агента Canton Strategic Holdings, токенізовані акції якої почали торгуватися 4 листопада на окремому майданчику TSV LLC. Компанія зазначила, що робота її торговельного майданчика буде відокремлена від послуг трансфер-агента.

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