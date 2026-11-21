Fairmint表示，计划在美国证券交易委员会（SEC）的一项试验框架下推出代币化股票交易平台。其子公司Fairmint TSV将首先支持Canton Network区块链，之后公司计划增加对Ethereum的支持，CoinDesk报道。

经发行人同意的股票

该平台计划交易经发行公司同意而代币化的股票。已在SEC注册的过户代理Fairmint TA将核实股东身份、管理股票转让，并在区块链上维护官方所有权登记册。

按照Fairmint的构想，开发者将能够把自己的交易技术接入该平台，平台上已运行股东记录系统。发行人将能够在所有权通过流动性池变更时追踪股东。Tradecraft预计将成为该平台首个自动化做市商。自动化做市商通过资产池确定价格并执行交易。

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交易尚未开始

Fairmint强调，该平台的交易尚未开始。启动取决于满足SEC项目的要求、发布必要通知、签订必要协议以及运营准备就绪。公司也没有公布首批交易股票、参与者范围和开始运营的日期。

SEC为期五年的豁免允许符合既定条件的平台通过基于区块链的资产池测试美国股票交易，而无需注册为传统证券交易所。同时，这类平台必须限制可交易股票的范围和交易量、核实参与者身份并披露信息。

Fairmint已为Canton Strategic Holdings提供过户代理服务，后者的代币化股票于11月4日在独立的TSV LLC平台开始交易。该公司表示，其交易平台的运营将与过户代理服务分开。

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