美国空军选定58家公司参与一项先进推进系统工作框架合同。该合同的潜在价值最高为161亿美元，期限为15年，至2041年。

Breaking Defense报道称，消息援引五角大楼公告。文件指出，该合同旨在确保推进系统技术在其研发和全生命周期的各个阶段得到进一步改进。

覆盖所有阶段的工作

该倡议旨在确保对当前和未来推进系统需求作出快速响应。其涵盖技术完善、概念和演示样机开发、集成、采购、生产、投入使用、使用和技术维护。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该计划还规定，在开展这些工作时最大限度地使用数字环境。入选参与者包括初创企业和大型发动机制造商；所有公司均通过竞争性遴选产生。

最高金额并不保证

该合同采用数量和订单数不确定的模式。这意味着美国空军没有义务花费全部161亿美元的声明金额。

今年早些时候，美国空军宣布可能签订Advanced Propulsion Acquisition Contract。3月，该军种表示尚未获得这项倡议的资金，在资金到位前不会签订合同。美国空军未立即就资金和具体工作预期规模置评。

关注我们在