Военно-воздушные силы США выбрали 58 компаний для участия в рамочном контракте на работы по передовым силовым установкам. Его потенциальная стоимость составляет до 16,1 млрд долларов, а срок действия рассчитан на 15 лет — до 2041 года.

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на сообщение Пентагона. В документе указано, что контракт должен обеспечить дальнейшее совершенствование технологий силовых установок на всех этапах их разработки и жизненного цикла.

Работы на всех этапах

Инициатива должна обеспечить быстрое реагирование на текущие и будущие потребности в силовых установках. Она охватывает технологическую доработку, разработку концепций и демонстрационных образцов, интеграцию, закупки, производство, ввод в эксплуатацию, использование и техническое обслуживание.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Программа также предусматривает максимальное использование цифровой среды при выполнении этих работ. Среди отобранных участников есть стартапы и крупные производители двигателей; все компании были выбраны на конкурсной основе.

Максимальная сумма не гарантирована

Контракт имеет формат с неопределенными объемами и количеством заказов. Это означает, что ВВС США не обязаны потратить всю заявленную сумму в 16,1 млрд долларов.

Ранее в этом году ВВС США объявили о возможности заключения Advanced Propulsion Acquisition Contract. В марте служба сообщала, что еще не получила финансирование для этой инициативы и не будет заключать контракты до его поступления. ВВС США не предоставили оперативный комментарий относительно финансирования и ожидаемого объема конкретных работ.

Читай нас в