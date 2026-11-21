Siły Powietrzne USA wybrały 58 firm do udziału w umowie ramowej na prace nad zaawansowanymi systemami napędowymi. Jej potencjalna wartość wynosi do 16,1 mld dolarów, a okres obowiązywania ma trwać 15 lat — do 2041 roku.

Informuje o tym Breaking Defense, powołując się na komunikat Pentagonu. W dokumencie wskazano, że umowa ma zapewnić dalsze doskonalenie technologii systemów napędowych na wszystkich etapach ich rozwoju i cyklu życia.

Prace na wszystkich etapach

Inicjatywa ma zapewnić szybką reakcję na obecne i przyszłe potrzeby w zakresie systemów napędowych. Obejmuje dojrzewanie technologii, opracowywanie koncepcji i modeli demonstracyjnych, integrację, zakupy, produkcję, wprowadzanie do eksploatacji, użytkowanie oraz obsługę techniczną.

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Program przewiduje również maksymalne wykorzystanie środowiska cyfrowego podczas realizacji tych prac. Wśród wybranych uczestników są startupy i duzi producenci silników; wszystkie firmy zostały wybrane w drodze konkursu.

Maksymalna kwota nie jest gwarantowana

Kontrakt ma formę umowy o nieokreślonych ilościach i liczbie zamówień. Oznacza to, że Siły Powietrzne USA nie są zobowiązane wydać całej deklarowanej kwoty 16,1 mld dolarów.

Na początku tego roku Siły Powietrzne USA ogłosiły możliwość zawarcia Advanced Propulsion Acquisition Contract. W marcu służba informowała, że nie otrzymała jeszcze finansowania na tę inicjatywę i nie będzie zawierać kontraktów do czasu jego otrzymania. Siły Powietrzne USA nie udzieliły niezwłocznego komentarza w sprawie finansowania i oczekiwanego zakresu konkretnych prac.

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