美国密苏里州圣路易斯州法院法官蒂莫西·博耶批准了德国公司拜耳一项72.5亿美元的和解协议，以解决指称Roundup除草剂致癌的诉讼。法官认定该协议“公平、合理且充分”，《卫报》报道。

约6.5万起诉讼

拜耳在美国州法院和联邦法院面临约6.5万起诉讼。原告称，他们在家中或工作场所使用Roundup后患上癌症。今年2月宣布的和解协议原计划解决美国境内几乎所有与该除草剂有关的当前和未来索赔。

博耶驳回了部分原告的异议。这些原告认为，个人赔偿金额过低，因为较早解决案件的人获得了更多赔偿。法官还表示，延迟支付可能会使原告，包括处于癌症终末期的人，无限期等待赔偿。

公司立场与最高法院裁决

拜耳首席执行官比尔·安德森称，法院的最终批准是公司降低与当前和未来Roundup诉讼相关风险战略的重要阶段。拜耳坚持认为，Roundup及其活性成分草甘膦是安全的。根据该公司的立场，多年研究表明草甘膦不会致癌。

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2020年，该公司以109亿美元解决了大部分Roundup纠纷，但未能获得法院批准一项针对未来诉讼的12.5亿美元和解协议。拜耳于2018年以630亿美元收购Roundup生产商孟山都；此后，其股价已下跌46%。

这项新和解协议在美国最高法院推翻陪审团裁决五个月后获批。该裁决曾判向密苏里州居民约翰·达内尔支付125万美元。他将自己的非霍奇金淋巴瘤与长期接触Roundup中的草甘膦联系起来。法院以7票对2票同意拜耳的观点，即联邦农药监管法阻止了基于州法律、因风险警告不充分而提出的索赔。

该和解协议不涵盖仍在联邦法院审理的部分案件。拜耳曾表示，那里仍在审理约200起此类诉讼。

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