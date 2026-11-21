Sędzia sądu stanowego w St. Louis w stanie Missouri, Timothy Boyer, zatwierdził ugodę niemieckiej firmy Bayer o wartości 7,25 mld dolarów w celu rozstrzygnięcia pozwów, w których twierdzono, że herbicyd Roundup spowodował raka. Sędzia uznał porozumienie za „sprawiedliwe, rozsądne i adekwatne” — informuje The Guardian.

Około 65 tys. pozwów

Bayer zmierzył się z około 65 tys. pozwów w sądach stanowych i federalnych USA. Powodowie twierdzili, że zachorowali na raka po używaniu Roundupu w domu lub w pracy. Ugoda ogłoszona w lutym miała rozstrzygnąć niemal wszystkie obecne i przyszłe roszczenia dotyczące tego herbicydu w USA.

Boyer oddalił zastrzeżenia części powodów, którzy uważali, że indywidualne wypłaty są zbyt niskie, ponieważ osoby, które wcześniej zawarły ugody w swoich sprawach, otrzymały więcej. Sędzia zaznaczył również, że opóźnienie wypłat mogłoby zmusić powodów, w tym osoby z terminalnym stadium raka, do czekania na odszkodowanie przez nieokreślony czas.

Stanowisko firmy i orzeczenie Sądu Najwyższego

Dyrektor generalny Bayera Bill Anderson nazwał ostateczne zatwierdzenie przez sąd ważnym etapem strategii firmy mającej na celu ograniczenie ryzyka związanego z obecnymi i przyszłymi pozwami dotyczącymi Roundupu. Bayer utrzymuje, że Roundup i jego substancja czynna, glifosat, są bezpieczne. Według stanowiska firmy wieloletnie badania wskazują, że glifosat nie powoduje raka.

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W 2020 roku firma rozstrzygnęła znaczną część sporów dotyczących Roundupu za 10,9 mld dolarów, jednak nie zdołała uzyskać zgody sądu na ugodę o wartości 1,25 mld dolarów dotyczącą przyszłych pozwów. Bayer kupił producenta Roundupu, Monsanto, za 63 mld dolarów w 2018 roku; od tego czasu jego akcje straciły 46% wartości.

Nową ugodę zatwierdzono pięć miesięcy po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił werdykt ławy przysięgłych przyznający 1,25 mln dolarów mieszkańcowi Missouri Johnowi Darnellowi. Wiązał on swojego chłoniaka nieziarniczego z wieloletnią ekspozycją na glifosat zawarty w Roundupie. Stosunkiem głosów 7 do 2 sąd zgodził się z Bayerem, że federalna ustawa regulująca pestycydy uniemożliwia roszczenia na podstawie prawa stanowego z powodu niewystarczających ostrzeżeń o ryzyku.

Ugoda nie obejmuje części spraw, które pozostają w toku w sądach federalnych. Bayer informował, że nadal rozpatrywano tam około 200 takich pozwów.

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