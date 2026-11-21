FDA odrzuciła terapię komórkową deramiocel, którą firma Capricor Therapeutics rozwijała dla pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Informuje o tym STAT News.

Grupa docelowa terapii

Deramiocel opracowywano dla nastolatków i młodych mężczyzn z dystrofią mięśniową Duchenne’a, którzy już utracili zdolność chodzenia. Jak zaznacza publikacja, dla tej grupy pacjentów dostępnych jest niewiele opcji leczenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki badań

Capricor przeprowadził dwa randomizowane badania kliniczne terapii. Według STAT News żadne z nich nie wykazało, że deramiocel może zapobiegać niewydolności serca lub zachowywać funkcję mięśni ramion.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jest postępującą chorobą prowadzącą do zaniku mięśni. W materiale zaznaczono również, że regulowanie leków stosowanych w leczeniu tej choroby jest złożoną kwestią.

Czytaj nas na