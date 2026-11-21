FDA отклонило клеточную терапию deramiocel, которую компания Capricor Therapeutics разрабатывала для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Об этом сообщает STAT News.

Целевая группа терапии

Deramiocel разрабатывали для подростков и молодых мужчин с мышечной дистрофией Дюшенна, которые уже утратили способность ходить. Как отмечает издание, для этой группы пациентов доступно немного вариантов лечения.

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Результаты испытаний

Capricor провела два рандомизированных клинических испытания терапии. По данным STAT News, ни одно из них не продемонстрировало, что deramiocel может предотвращать сердечную недостаточность или сохранять функцию мышц рук.

Мышечная дистрофия Дюшенна является прогрессирующим заболеванием, которое приводит к истощению мышц. В материале также отмечается, что регулирование препаратов для лечения этой болезни является непростым вопросом.

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