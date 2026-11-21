Судья суда штата в Сент-Луисе, штат Миссури, Тимоти Бойер одобрил соглашение немецкой компании Bayer на 7,25 млрд долларов для урегулирования исков, в которых утверждалось, что гербицид Roundup вызвал рак. Судья признал договоренность «справедливой, разумной и адекватной», сообщает The Guardian.

Около 65 тысяч исков

Bayer столкнулась примерно с 65 тысячами исков в судах штатов и федеральных судах США. Истцы заявляли, что заболели раком после использования Roundup дома или на работе. Объявленное в феврале соглашение должно было урегулировать почти все нынешние и будущие претензии относительно этого гербицида в США.

Бойер отклонил возражения части истцов, считавших индивидуальные выплаты слишком низкими, поскольку люди, урегулировавшие свои дела ранее, получили больше. Судья также отметил, что задержка выплат могла бы заставить истцов, в том числе людей с терминальной стадией рака, ждать компенсации неопределенно долго.

Позиция компании и решение Верховного суда

Генеральный директор Bayer Билл Андерсон назвал окончательное одобрение судом важным этапом стратегии компании по снижению рисков, связанных с текущими и будущими судебными исками по Roundup. Bayer настаивает, что Roundup и его действующее вещество глифосат безопасны. По позиции компании, многолетние исследования свидетельствуют, что глифосат не вызывает рак.

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В 2020 году компания урегулировала значительную часть споров по Roundup за 10,9 млрд долларов, однако не смогла получить одобрение суда для соглашения на 1,25 млрд долларов по будущим искам. Bayer приобрела производителя Roundup Monsanto за 63 млрд долларов в 2018 году; с тех пор ее акции потеряли 46% стоимости.

Новое соглашение одобрили через пять месяцев после того, как Верховный суд США отменил решение присяжных о выплате 1,25 млн долларов жителю Миссури Джону Дарнеллу. Он связывал свою неходжкинскую лимфому с многолетним воздействием глифосата в Roundup. Решением 7 голосами против 2 суд согласился с Bayer, что федеральный закон о регулировании пестицидов препятствует искам по законодательству штатов из-за ненадлежащего предупреждения о рисках.

Соглашение не охватывает часть дел, которые остаются на рассмотрении в федеральных судах. Bayer сообщала, что там еще рассматривались около 200 таких исков.

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