Разработчик программного обеспечения для работы с данными и искусственным интеллектом Databricks ведет предварительные переговоры о привлечении нескольких миллиардов долларов. Новый раунд финансирования может оценить компанию примерно в $225 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Условия сделки могут измениться

Как сообщает Channel NewsAsia, The Wall Street Journal опубликовала эту информацию 20 ноября. Переговоры продолжаются, а условия потенциальной сделки еще могут измениться. Databricks не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

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Предыдущий раунд и продукты

В августе Databricks заявила, что привлекла $5 млрд при оценке в $190 млрд. Компания была основана в 2013 году; она разрабатывает программные продукты для хранения, управления и анализа данных, а также для создания приложений с искусственным интеллектом.

Databricks конкурирует со Snowflake, а компанию считают кандидаткой на будущее размещение акций на фондовом рынке. Ранее Databricks сообщала, что годовой темп выручки ее продукта Lakebase превысил $100 млн, тогда как показатель направления Lakehouse в сфере хранилищ данных достиг более $1,5 млрд.

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