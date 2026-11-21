Розробник програмного забезпечення для роботи з даними та штучним інтелектом Databricks веде попередні переговори про залучення кількох мільярдів доларів. Новий раунд фінансування може оцінити компанію приблизно у 225 млрд доларів, повідомила The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних зі справою людей.

Умови угоди можуть змінитися

Як повідомляє Channel NewsAsia, The Wall Street Journal опублікувала цю інформацію 20 листопада. Переговори тривають, а умови потенційної угоди ще можуть змінитися. Databricks не одразу відповіла на запит Reuters про коментар.

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Попередній раунд і продукти

У серпні Databricks заявила, що залучила 5 млрд доларів за оцінки у 190 млрд доларів. Компанію заснували 2013 року; вона розробляє програмні продукти для зберігання, управління й аналізу даних, а також для створення застосунків зі штучним інтелектом.

Databricks конкурує зі Snowflake, а компанію вважають кандидаткою на майбутнє розміщення акцій на фондовому ринку. Раніше Databricks повідомляла, що річний темп доходу її продукту Lakebase перевищив 100 млн доларів, тоді як показник напряму Lakehouse у сфері сховищ даних сягнув понад 1,5 млрд доларів.

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