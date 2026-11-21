数据与人工智能软件开发商Databricks正就筹集数十亿美元进行初步谈判。The Wall Street Journal援引知情人士报道称，新一轮融资可能使该公司的估值达到约2250亿美元。

交易条款可能改变

据Channel NewsAsia报道，The Wall Street Journal于11月20日发布了这一消息。谈判仍在进行，潜在交易的条款仍可能发生变化。Databricks没有立即回应路透社的置评请求。

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此前的融资轮次和产品

Databricks于8月表示，该公司以1900亿美元的估值筹集了50亿美元。该公司成立于2013年，开发用于存储、管理和分析数据的软件产品，以及用于构建人工智能应用程序的软件产品。

Databricks与Snowflake竞争，该公司被认为是未来上市的候选者。Databricks此前表示，其Lakebase产品的年化收入运行率超过1亿美元，而其数据仓库领域Lakehouse业务的指标达到超过15亿美元。

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