Databricks, twórca oprogramowania do pracy z danymi i sztuczną inteligencją, prowadzi wstępne rozmowy w sprawie pozyskania kilku miliardów dolarów. Nowa runda finansowania może wycenić spółkę na około 225 mld dolarów, podał „The Wall Street Journal”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Warunki transakcji mogą się zmienić

Jak informuje Channel NewsAsia, „The Wall Street Journal” opublikował te informacje 20 listopada. Rozmowy trwają, a warunki potencjalnej transakcji mogą się jeszcze zmienić. Databricks nie odpowiedział od razu na prośbę Reutersa o komentarz.

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Poprzednia runda i produkty

W sierpniu Databricks poinformował, że pozyskał 5 mld dolarów przy wycenie 190 mld dolarów. Spółka została założona w 2013 roku; tworzy produkty programowe do przechowywania, zarządzania i analizy danych, a także do budowy aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Databricks konkuruje ze Snowflake, a spółka jest uznawana za kandydatkę do przyszłego debiutu giełdowego. Databricks wcześniej informował, że roczne tempo przychodów produktu Lakebase przekroczyło 100 mln dolarów, podczas gdy wskaźnik segmentu Lakehouse w dziedzinie hurtowni danych osiągnął ponad 1,5 mld dolarów.

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