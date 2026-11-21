Суддя суду штату в Сент-Луїсі, штат Міссурі, Тімоті Бойєр схвалив угоду німецької компанії Bayer на 7,25 млрд доларів для врегулювання позовів, у яких стверджувалося, що гербіцид Roundup спричинив рак. Суддя визнав домовленість «справедливою, розумною та адекватною», повідомляє The Guardian.

Близько 65 тисяч позовів

Bayer зіткнулася приблизно з 65 тисячами позовів у судах штатів і федеральних судах США. Позивачі заявляли, що захворіли на рак після використання Roundup удома або на роботі. Оголошена в лютому угода мала врегулювати майже всі нинішні та майбутні претензії щодо цього гербіциду у США.

Бойєр відхилив заперечення частини позивачів, які вважали індивідуальні виплати замалими, адже люди, що врегулювали свої справи раніше, отримали більше. Суддя також зазначив, що затримка виплат могла б змусити позивачів, зокрема людей із термінальною стадією раку, чекати на компенсацію невизначено довго.

Позиція компанії та рішення Верховного суду

Генеральний директор Bayer Білл Андерсон назвав остаточне схвалення судом важливим етапом стратегії компанії зі зниження ризиків, пов’язаних із поточними та майбутніми судовими позовами щодо Roundup. Bayer наполягає, що Roundup і його діюча речовина гліфосат є безпечними. За позицією компанії, багаторічні дослідження свідчать, що гліфосат не спричиняє рак.

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У 2020 році компанія врегулювала значну частину спорів щодо Roundup за 10,9 млрд доларів, однак не змогла отримати схвалення суду для угоди на 1,25 млрд доларів щодо майбутніх позовів. Bayer придбала виробника Roundup Monsanto за 63 млрд доларів у 2018 році; відтоді її акції втратили 46% вартості.

Нову угоду схвалили через п’ять місяців після того, як Верховний суд США скасував рішення присяжних про виплату 1,25 млн доларів жителю Міссурі Джону Дарнеллу. Він пов’язував свою неходжкінську лімфому з багаторічним впливом гліфосату в Roundup. Рішенням 7 голосами проти 2 суд погодився з Bayer, що федеральний закон про регулювання пестицидів перешкоджає позовам за законодавством штатів через неналежне попередження про ризики.

Угода не охоплює частину справ, що залишаються на розгляді у федеральних судах. Bayer повідомляла, що там іще розглядали близько 200 таких позовів.

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