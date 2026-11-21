В США конгрессмен Джим Хаймс, который в январе должен возглавить Комитет по разведке Палаты представителей, заявил о возможности не поддержать финансирование правительственных систем, в которых SpaceX является основным поставщиком. Причиной стали вопросы об изменениях в работе сервиса Starshield в Украине и перебоях со связью, сообщает Ars Technica.

В письме основателю SpaceX Илону Маску Хаймс отметил, что возможное одностороннее изменение контракта с правительством США вместе с недостаточной реакцией компании на надзор Конгресса ставит под сомнение ее контракты с американскими властями. Он попросил объяснить, какие изменения были внесены в Starshield в октябре 2026 года, почему это произошло и было ли решение принято самой SpaceX или поступило от должностного лица правительства США.

Перебои Starshield в Украине

Starshield является комплексом спутниковых услуг SpaceX для государственных клиентов и включает милитаризованную версию спутниковой связи Starlink. Правительство США приобрело эти услуги и предоставило Украине доступ к ним, однако условия такого доступа в основном засекречены.

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В последние недели сообщалось о перебоях Starshield в некоторых районах Украины, из-за которых беспилотники, задействованные в защите от атак Российской Федерации — государства-агрессора, теряли связь. 19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборудование перестает работать при скорости от 130 до 161 километра в час на разных участках фронта. По его словам, это замедляло фронтовую логистику и ограничивало применение отдельных типов дронов, в частности ударных беспилотников средней дальности и перехватчиков реактивных «шахедов».

Возможные действия Конгресса

По данным Ars Technica, в разных версиях ответственность за ограничение работы Starshield в Украине возлагали на Маска, SpaceX, Пентагон или Белый дом. Маск заявлял, что доступ к Starshield контролируют американские чиновники, одновременно защищая право компании ограничивать использование коммерческого Starlink во время войны.

Хаймс также направил засекреченное сообщение директору Национальной разведки Джею Клейтону. По информации CNN, в нем конгрессмен указал, что Конгрессу будет сложно санкционировать финансирование систем, где SpaceX является главным поставщиком, без ответов на его вопросы. Ars Technica отмечает, что Конгресс может потребовать засекреченные брифинги и документы, а также ограничивать финансирование через ассигнования Пентагону и другим федеральным ведомствам.

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