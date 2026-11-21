W USA kongresmen Jim Himes, który w styczniu ma stanąć na czele Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów, oświadczył, że może nie poprzeć finansowania systemów rządowych, w których SpaceX jest głównym dostawcą. Powodem są pytania dotyczące zmian w działaniu usługi Starshield w Ukrainie oraz zakłóceń łączności, informuje Ars Technica.

W liście do założyciela SpaceX Elona Muska Himes zaznaczył, że możliwa jednostronna zmiana umowy z rządem USA wraz z niewystarczającą reakcją firmy na nadzór Kongresu podaje w wątpliwość jej kontrakty z władzami USA. Poprosił o wyjaśnienie, jakie zmiany wprowadzono do Starshield w październiku 2026 roku, dlaczego do tego doszło oraz czy decyzję podjęło samo SpaceX, czy pochodziła ona od urzędnika rządu USA.

Zakłócenia Starshield w Ukrainie

Starshield to kompleks usług satelitarnych SpaceX dla klientów rządowych, obejmujący zmilitaryzowaną wersję łączności satelitarnej Starlink. Rząd USA nabył te usługi i zapewnił Ukrainie dostęp do nich, jednak warunki takiego dostępu są w większości tajne.

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W ostatnich tygodniach informowano o zakłóceniach Starshield w niektórych rejonach Ukrainy, przez które bezzałogowce wykorzystywane w obronie przed atakami Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — traciły łączność. 19 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że sprzęt przestaje działać przy prędkości od 130 do 161 kilometrów na godzinę na różnych odcinkach frontu. Według niego spowalniało to logistykę na froncie i ograniczało użycie niektórych typów dronów, w szczególności średniego zasięgu bezzałogowców uderzeniowych oraz przechwytujących odrzutowe „shahedy”.

Możliwe działania Kongresu

Według Ars Technica w różnych wersjach odpowiedzialność za ograniczenia działania Starshield w Ukrainie przypisywano Muskowi, SpaceX, Pentagonowi lub Białemu Domowi. Musk twierdził, że dostęp do Starshield kontrolują amerykańscy urzędnicy, jednocześnie broniąc prawa firmy do ograniczania wykorzystania komercyjnego Starlinka podczas wojny.

Himes wysłał również tajną wiadomość do dyrektora Wywiadu Narodowego Jaya Claytona. Według CNN kongresmen wskazał w niej, że Kongresowi będzie trudno zatwierdzić finansowanie systemów, w których SpaceX jest głównym dostawcą, bez odpowiedzi na jego pytania. Ars Technica wskazuje, że Kongres może żądać tajnych briefingów i dokumentów, a także ograniczać finansowanie poprzez środki przyznawane Pentagonowi i innym agencjom federalnym.

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