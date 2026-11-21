美国国会议员吉姆·海姆斯将于1月出任众议院情报委员会主席。他表示，可能不会支持为SpaceX作为主要供应商的政府系统提供资金。原因是外界对Starshield服务在乌克兰运行变化以及通信中断提出了疑问，Ars Technica报道。

海姆斯在致SpaceX创始人埃隆·马斯克的信中指出，可能单方面修改与美国政府的合同，加上公司对国会监督的回应不足，使其与美国当局签订的合同受到质疑。他要求说明2026年10月对Starshield作出了哪些调整、为何作出这些调整，以及该决定是由SpaceX自行作出，还是来自美国政府官员。

Starshield在乌克兰发生中断

Starshield是SpaceX面向政府客户的一套卫星服务，包括军事化版本的Starlink卫星通信服务。美国政府购买了这些服务并向乌克兰提供访问权限，但此类访问的条件大多属于机密。

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过去数周，有报道称乌克兰部分地区的Starshield发生中断，导致参与抵御俄罗斯联邦这一侵略国发动袭击的无人机失去通信。10月19日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在前线不同地段，设备在时速130至161公里时会停止工作。据他称，这减缓了前线后勤，并限制了某些类型无人机的使用，特别是中程攻击无人机和用于拦截喷气式“沙赫德”无人机的拦截机。

国会可能采取的行动

据Ars Technica报道，不同说法将限制Starshield在乌克兰运行的责任归咎于马斯克、SpaceX、五角大楼或白宫。马斯克表示，Starshield的访问权限由美国官员控制，同时为公司在战争期间限制商业版Starlink使用的权利辩护。

海姆斯还向国家情报总监杰伊·克莱顿发送了一份机密信息。根据CNN的消息，国会议员在其中表示，如果得不到其问题的答案，国会将难以批准为SpaceX担任主要供应商的系统提供资金。Ars Technica指出，国会可要求举行机密简报会并提供文件，也可通过五角大楼及其他联邦机构的拨款限制资金。

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