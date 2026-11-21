У США конгресмен Джим Хаймс, який у січні має очолити Комітет з розвідки Палати представників, заявив про можливість не підтримати фінансування урядових систем, у яких SpaceX є основним постачальником. Причиною стали запитання щодо змін у роботі сервісу Starshield в Україні та перебоїв зі зв’язком, повідомляє Ars Technica.

У листі до засновника SpaceX Ілона Маска Хаймс зазначив, що ймовірна одностороння зміна контракту з урядом США разом із недостатньою реакцією компанії на нагляд Конгресу ставить під сумнів її контракти з американською владою. Він попросив пояснити, які зміни внесли до Starshield у жовтні 2026 року, чому це сталося та чи ухвалила рішення сама SpaceX, чи воно надійшло від посадовця уряду США.

Перебої Starshield в Україні

Starshield є комплексом супутникових послуг SpaceX для державних клієнтів і включає мілітаризовану версію супутникового зв’язку Starlink. Уряд США придбав ці послуги та надав Україні доступ до них, однак умови такого доступу здебільшого засекречені.

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Протягом останніх тижнів повідомляли про перебої Starshield у деяких районах України, через які безпілотники, залучені до захисту від атак Російської Федерації — держави-агресора, втрачали зв’язок. 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що обладнання перестає працювати на швидкості від 130 до 161 кілометра на годину на різних ділянках фронту. За його словами, це сповільнювало фронтову логістику та обмежувало застосування окремих типів дронів, зокрема ударних безпілотників середньої дальності й перехоплювачів реактивних «шахедів».

Можливі дії Конгресу

За даними Ars Technica, у різних версіях відповідальність за обмеження роботи Starshield в Україні покладали на Маска, SpaceX, Пентагон або Білий дім. Маск заявляв, що доступ до Starshield контролюють посадовці США, водночас захищаючи право компанії обмежувати застосування комерційного Starlink під час війни.

Хаймс також надіслав засекречене повідомлення директору Національної розвідки Джею Клейтону. За інформацією CNN, у ньому конгресмен зазначив, що Конгресу буде складно санкціонувати фінансування систем, де SpaceX є головним постачальником, без відповідей на його запитання. Ars Technica вказує, що Конгрес може вимагати засекречених брифінгів і документів, а також обмежувати фінансування через асигнування Пентагону та інших федеральних відомств.

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