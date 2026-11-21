Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) зобов’язала Каліфорнію припинити застосовувати до оператора AT&T правила, які вимагають від компанії надавати телефонні послуги всім охочим у зоні її обслуговування. Як повідомляє Ars Technica, рішення задовольнило запит AT&T не застосовувати правила штату після того, як FCC раніше схвалила її петицію про припинення послуг.

AT&T має в Каліфорнії статус оператора останньої інстанції, що зобов’язує її пропонувати телефонні послуги будь-якому потенційному клієнту на визначеній території. Компанія планує з 1 червня 2027 року припинити базове телефонне обслуговування 184 тисяч житлових клієнтів і 15 тисяч бізнес-клієнтів, а також не підключати нових абонентів до такої послуги.

Заміна мідних ліній

Йдеться передусім про старі мідні телефонні лінії. AT&T заявляє, що може замінити їх бездротовою домашньою телефонією, яка працює через стільникову мережу. FCC погодилася з таким підходом і зазначила, що вже дозволила компанії в окремих районах штату замінити застарілі голосові послуги сучасною альтернативою на основі інтернет-протоколу.

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Голова FCC Брендан Карр заявив, що каліфорнійська система обов’язків оператора останньої інстанції могла бути виправданою 30 років тому, але нині, на його думку, не відповідає сучасному конкурентному ринку. За його словами, вимоги штату заважають AT&T здійснити схвалений на федеральному рівні перехід.

Позиція Каліфорнії

Каліфорнія заявляє, що її правила дозволяють замінювати дротові послуги бездротовими, якщо новий сервіс відповідає стандартам штату для базового телефонного зв’язку. Серед вимог — фіксована плата за необмежені голосові виклики, пільгові тарифи Lifeline для клієнтів із низькими доходами та телефонний релейний сервіс для глухих і людей із порушеннями слуху.

Членкиня FCC від Демократичної партії Анна Гомес проголосувала проти рішення. Вона заявила, що Комісія з комунальних послуг Каліфорнії розглядає модернізацію правил і має завершити цей процес до припинення послуг AT&T. У липні федеральний суд відхилив спробу AT&T скасувати каліфорнійські правила, а штат може оскаржити нове рішення FCC.

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