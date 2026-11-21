Federalna Komisja Łączności USA (FCC) nakazała Kalifornii zaprzestanie stosowania wobec operatora AT&T przepisów, które wymagają od firmy świadczenia usług telefonicznych wszystkim chętnym na obszarze jej działalności. Jak informuje Ars Technica, decyzja uwzględniła wniosek AT&T o niestosowanie przepisów stanowych po tym, jak FCC wcześniej zatwierdziła jej petycję o zaprzestanie świadczenia usług.

AT&T ma w Kalifornii status operatora ostatniej instancji, który zobowiązuje ją do oferowania usług telefonicznych każdemu potencjalnemu klientowi na określonym terytorium. Firma planuje od 1 czerwca 2027 roku zaprzestać podstawowej obsługi telefonicznej 184 tys. klientów indywidualnych i 15 tys. klientów biznesowych, a także nie podłączać nowych abonentów do tej usługi.

Zastąpienie linii miedzianych

Chodzi przede wszystkim o stare miedziane linie telefoniczne. AT&T twierdzi, że może zastąpić je bezprzewodową telefonią domową działającą przez sieć komórkową. FCC zgodziła się z tym podejściem i zaznaczyła, że już zezwoliła firmie w niektórych obszarach stanu zastąpić przestarzałe usługi głosowe nowoczesną alternatywą opartą na protokole internetowym.

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Przewodniczący FCC Brendan Carr oświadczył, że kalifornijski system obowiązków operatora ostatniej instancji mógł być uzasadniony 30 lat temu, ale obecnie, jego zdaniem, nie odpowiada współczesnemu konkurencyjnemu rynkowi. Według niego wymogi stanu uniemożliwiają AT&T przeprowadzenie zatwierdzonego na szczeblu federalnym przejścia.

Stanowisko Kalifornii

Kalifornia twierdzi, że jej przepisy pozwalają zastępować usługi przewodowe bezprzewodowymi, jeśli nowa usługa spełnia stanowe standardy podstawowej łączności telefonicznej. Wśród wymogów są stała opłata za nieograniczone połączenia głosowe, ulgowe taryfy Lifeline dla klientów o niskich dochodach oraz telefoniczna usługa przekaźnikowa dla osób głuchych i niedosłyszących.

Demokratyczna członkini FCC Anna Gomez zagłosowała przeciwko decyzji. Oświadczyła, że Kalifornijska Komisja ds. Usług Publicznych rozważa modernizację przepisów i musi zakończyć ten proces przed zaprzestaniem usług przez AT&T. W lipcu sąd federalny odrzucił próbę AT&T unieważnienia kalifornijskich przepisów, a stan może zaskarżyć nową decyzję FCC.

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