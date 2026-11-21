Федеральная комиссия по связи США (FCC) обязала Калифорнию прекратить применять к оператору AT&T правила, требующие от компании предоставлять телефонные услуги всем желающим в зоне ее обслуживания. Как сообщает Ars Technica, решение удовлетворило запрос AT&T не применять правила штата после того, как FCC ранее одобрила ее петицию о прекращении услуг.

AT&T имеет в Калифорнии статус оператора последней инстанции, который обязывает ее предлагать телефонные услуги любому потенциальному клиенту на определенной территории. Компания планирует с 1 июня 2027 года прекратить базовое телефонное обслуживание 184 тысяч частных клиентов и 15 тысяч бизнес-клиентов, а также не подключать новых абонентов к такой услуге.

Замена медных линий

Речь прежде всего идет о старых медных телефонных линиях. AT&T заявляет, что может заменить их беспроводной домашней телефонией, работающей через сотовую сеть. FCC согласилась с таким подходом и отметила, что уже разрешила компании в отдельных районах штата заменить устаревшие голосовые услуги современной альтернативой на основе интернет-протокола.

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Председатель FCC Брендан Карр заявил, что калифорнийская система обязанностей оператора последней инстанции могла быть оправданной 30 лет назад, но сейчас, по его мнению, не соответствует современному конкурентному рынку. По его словам, требования штата мешают AT&T осуществить одобренный на федеральном уровне переход.

Позиция Калифорнии

Калифорния заявляет, что ее правила позволяют заменять проводные услуги беспроводными, если новый сервис соответствует стандартам штата для базовой телефонной связи. Среди требований — фиксированная плата за неограниченные голосовые вызовы, льготные тарифы Lifeline для клиентов с низкими доходами и телефонная релейная служба для глухих и людей с нарушениями слуха.

Член FCC от Демократической партии Анна Гомес проголосовала против решения. Она заявила, что Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии рассматривает модернизацию правил и должна завершить этот процесс до прекращения услуг AT&T. В июле федеральный суд отклонил попытку AT&T отменить калифорнийские правила, а штат может обжаловать новое решение FCC.

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