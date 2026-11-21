美国联邦通信委员会（FCC）要求加利福尼亚州停止对运营商AT&T适用相关规则。这些规则要求该公司向其服务区域内所有有需求的人提供电话服务。正如Ars Technica报道的那样，此前FCC批准了AT&T停止服务的申请，此项决定满足了AT&T要求不适用州规则的请求。

AT&T在加州具有最后服务提供者地位，这意味着其有义务在指定区域内向任何潜在客户提供电话服务。该公司计划自2027年6月1日起，停止向18.4万名住宅客户和1.5万名商业客户提供基础电话服务，并且不再为新用户接入此项服务。

替换铜线

这主要涉及旧式铜制电话线路。AT&T表示，可以用通过蜂窝网络运行的无线家庭电话服务取代这些线路。FCC同意这一做法，并指出，它此前已允许该公司在该州部分地区以基于互联网协议的现代替代方案取代过时的语音服务。

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FCC主席布伦丹·卡尔表示，加州的最后服务提供者义务制度或许在30年前是合理的，但在他看来，如今已不符合现代竞争市场的情况。他称，该州的要求阻碍AT&T实施已获联邦层面批准的转型。

加州的立场

加州表示，其规则允许以无线服务替代有线服务，前提是新服务符合该州对基础电话通信的标准。相关要求包括：针对无限语音通话的固定收费、面向低收入客户的Lifeline优惠资费，以及为聋人和听障人士提供的电话中继服务。

民主党籍FCC委员安娜·戈麦斯投票反对此项决定。她表示，加州公共事业委员会正在研究规则现代化问题，并且必须在AT&T停止服务前完成这一进程。7月，联邦法院驳回了AT&T试图推翻加州规则的申请，而该州可能会对FCC的新决定提出上诉。

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