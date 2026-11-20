Chiński producent samochodów BYD opublikował pierwszy teaser nowego flagowego minivana z linii Ocean. Zhang Zhuo, dyrektor generalny działu sprzedaży BYD Ocean, zamieścił zdjęcie samochodu w serwisie Weibo i poinformował, że model zostanie wkrótce zaprezentowany. Informuje o tym Electrek.

Na rozmytym teaserze widać duży samochód z lidarem na dachu i tradycyjnymi klamkami drzwi. Pod względem kształtu i wymiarów przypomina on testowe prototypy, których zdjęcia wcześniej pojawiały się w internecie.

Możliwy debiut w Kantonie

BYD nie podało dokładnej daty prezentacji. Zhang Zhuo wcześniej oświadczył, że pierwszy minivan Ocean ma zostać wprowadzony na rynek do końca 2026 roku. Lokalne media przypuszczają, że oficjalny debiut może odbyć się na salonie samochodowym w Kantonie, który ma rozpocząć się 27 listopada 2026 roku.

Nowość prawdopodobnie będzie różnić się od konceptu Ocean-V, który BYD zaprezentowało na Pekińskim Salonie Samochodowym wcześniej w tym roku. Koncept otrzymał ruchomy centralny wyświetlacz oraz tryby Camping i Movie. W trybie Camping fotele mogły składać się w płaską powierzchnię do spania lub obracać się ku sobie, natomiast w trybie Movie z deski rozdzielczej wysuwał się duży ekran.

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Oczekiwane parametry

Według publikacji produkcyjny flagowy minivan Ocean może otrzymać część technologii konceptu, w tym kilka cyfrowych wyświetlaczy i fotele z efektem nieważkości. BYD wcześniej informowało, że rozwiązania z Ocean-V będą stopniowo stosowane w samochodach produkcyjnych.

Oczekuje się, że nowy model będzie porównywalny pod względem rozmiarów z minivanem BYD Xia: jego długość wynosi 5145 mm, szerokość — 1970 mm, wysokość — 1805 mm, a rozstaw osi — 3045 mm. Ocean MPV może również otrzymać hybrydowy układ DM-i z benzynowym silnikiem o pojemności 1,5 litra i silnikiem elektrycznym o mocy 200 kW.

W gamie modelowej firmy nowość, według oceny Electrek, może zająć niszę cenową między Xia, którego cena w Chinach zaczyna się od 249 800 juanów, a premium Denza D9 kosztującym ponad 300 000 juanów.

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